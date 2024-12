"Richie Rich", il film con Macaulay Culkin compie 30 anni: cosa sapere

5/12 ©Webphoto

IL PERSONAGGIO PRINCIPALE - La Warner Bros., casa di produzione della pellicola, aveva pensato a Elijah Wood per il ruolo del protagonista, ma il padre di Macaulay Culkin intervenne per far ottenere il ruolo al figlio. Il giovane attore all’epoca era la più grande giovane star di Hollywood dopo il successo di Home Alone. Ma arrivava da due flop al botteghino e i produttori manifestarono inizialmente qualche perplessità prima di assumerlo