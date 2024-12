La star statunitense ha rivelato a una recente proiezione del cult di Natale di aver accarezzato l'idea di acquistare la proprietà per farne una specie di attrazione a tema per i fan



Mamma, ho perso l'aereo, la pellicola del 1990 di Chris Columbus con Macaulay Culkin, occupa da decenni un posto speciale tra i film natalizi e anche il suo protagonista, che di recente ha rivelato di non essere contrario a tornare sul set per un nuovo capitolo della storia, non ha smesso di pensare al film che, da bambino, lo ha reso una star internazionale.

L'attore, che oggi ha quarantaquattro anni, ha ammesso di aver pensato di acquistare la casa dove è ambientato il film.

L'idea gli era venuta la scorsa estate quando ha appreso che la proprietà era stata messa in vendita.

La villa, un attrazione a tema per i fan del film “Avevo una mezza idea di comprarla”, ha detto Macaulay Culkin al pubblico di una proiezione speciale di Mamma, ho perso l'aereo che si è svolta in Illinois, al Rosemont Theatre.

L'attore, che si è fermato a rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico, ha rivelato di aver valutato la possibilità di acquistare la casa di Chicago che nel film era la dimora dei McCallister per realizzare qualcosa per i tantissimi fan della commedia di Natale.

L'attore ha pensato di trasformare la villa in un'attrazione per il pubblico, una specie di parco tematico dove i visitatori potevano rivivere un'esperienza simile a quella del piccolo Kevin lasciato da solo a casa a combinare guai.

Il progetto però è rimasto solo un'idea. “Ho dei figli”, ha detto Culkin, che ha proseguito aggiungendo: “Sono una persona impegnata, ragazzi”.

L'attore si è riferito ai suoi due bambini nati dalla relazione con l'attuale partner, Brenda Song, entrambi ancora molto piccoli (il primo è nato nel 2021, il secondo nella primavera del 2023). Per ora non c'è spazio per questa idea (che si rivelerebbe un ottimo business) ma non è escluso che in futuro l'attore potrebbe ripensarci - sempre che qualcuno non decida di muoversi prima di lui in tal senso. Leggi anche Mamma ho perso l'aereo, reunion del cast per la prima volta in 30 anni

Culkin, il tour per incontrare i fan del film Mamma ho perso l'aereo compirà nel 2025 trentacinque anni dalla sua uscita e il suo formidabile protagonista ha onorato la pellicola partecipando a una serie di proiezioni speciali per gli Stati Uniti, un tour di quattordici date intitolato “A Nostalgic Night With Macaulay Cukin”, che è stato un'occasione per discutere coi fan di un film che è universalmente considerato un grande classico del Natale.

Come è noto, il titolo, un enorme successo al box office nella stagione della sua uscita, ha già avuto il suo sequel nel 1992, Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, ma solo ora l'attore che ha reso iconica la saga ha iniziato ad aprirsi all'idea di un nuovo capitolo della storia.

Macaulay Culkin è cresciuto nel bene e nel male, nell'ombra del successo delle due commedie di Columbus e per lungo tempo ha escluso la possibilità di tornare sul set per un progetto di questo tipo.

Da quando è diventato padre, però, la sua prospettiva è cambiata, anche in considerazione dell'affetto che il pubblico continua a mostrare verso due dei suoi film più famosi.

Oggi potrebbe essere lui il papà di un piccolo McCallister combinaguai. Chissà che in futuro l'attore non riesca a sorprendere i suoi tanti ammiratori. Vedi anche Macaulay Culkin ha una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. FOTO