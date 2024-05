Mamma ho perso l'aereo, in vendita la casa a Chicago

È sul mercato come un “pezzo di storia americana”. In vendita per 5 milioni e 250 mila dollari. Si tratta della casa usata come location, nel 1990 per il celeberrimo film che ha segnato il debutto di Macaulay Culkin. La villa, costruita nel 1921 nel sobborgo di Winnetka, è stata completamente rinnovata e ampliata nel 2018, ma i proprietari hanno mantenuto la facciata in mattoni esattamente come raffigurata nella pellicola cinematografica di Chris Columbus