Macaulay Culkin è diventato papà: è nato Dakota Song

approfondimento

Macaulay Culkin con la mascherina di Mamma, ho perso l'aereo

La coppia, secondo quanto riportato da Esquire, avrebbe dato alla luce il primogenito il 5 aprile scorso a Los Angeles. "Siamo travolti dalla gioia" hanno dichiarato i due attori nel comunicato stampa. Culkin stava pensando da tempo di allargare la famiglia, come aveva dichiarato tempo fa proprio ad Esquire: "Ci esercitiamo molto, poi non c'è niente di più eccitante di quando la tua donna ti guarda e ti dice 'amore sto ovulando' aveva scherzato. Macaulay e Brenda, 33 anni, si sono conosciuti nel 2017 sul set di “Changeland”. L'attrice, diventata famosa per essere stata una delle protagoniste dello show di Disney Channel "Zach e Cody al Grand Hotel", nel settembre 2018 ha parlato con US Weekly del fidanzato: “Il rapporto è fantastico! Non mi piace parlare della mia vita personale, ma è tutto meraviglioso e sono felice”. Recentemente, in un'altra intervista, ha detto: "Non puoi stargli vicino e non essere felice. Le persone non si rendono conto di quanto sia incredibilmente gentile, leale, dolce e intelligente". Culkin in passato è stato sposato con l’attrice Rachel Miner e ha poi frequentato Mila Kunis per quasi nove anni fino alla loro rottura nel 2011. Brenda Song, invece, è stata precedentemente fidanzata con il fratello maggiore di Miley Cyrus, Trace Cyrus. Si sono lasciati nel 2012.