American Horror Story 10, Macaulay Culkin nella prima foto ufficiale

Le ipotesi sulla trama si dividono tra una storia a tema sirene e una ispirata alla Signora delle Dune

Grande attesa per la decima stagione di “American Horror Story”. Il ritardo di un anno, causa Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), non ha portato a una diminuzione dell’hype da parte dei fan, che sperano in un arco narrativo sorprendente, che possa far risorgere una volta per tutte lo show.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo Il creatore della celebre serie antologica, Ryan Murphy, ha condiviso la prima foto ufficiale. Questa ritrae Macaulay Culkin e Leslie Grossman. Ecco il post che accompagna lo scatto: “Qualcosa di sinistro sta per arrivare”. Non è dato sapere altro, ma sul web in molti suppongono che i due possano essere i villain della stagione.