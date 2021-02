Le migliori serie TV da vedere a marzo

13/13

The Falcon and The Winter Soldier: da venerdì 19 marzo. Genere: Azione, Supereroi. Cast: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Daniel Bruhl. Trama: Avengers: Endgame ha stravolto il mondo, dalla morte di Tony Stark all’addio di Captain America, che ha scelto di vivere la sua vita nel passato con il suo grande amore. Sam e Bucky provano a reggere il confronto e si cimentano in una serie di missioni per conto del Governo. - ©Disney

The Falcon and The Winter Soldier, il trailer della serie TV