Netflix sbarca in Italia: sede a Roma entro metà 2021

Secondo Variety, Netflix avrebbe già individuato la sede dei suoi prossimi uffici: il Villino Rattazzi, storico edificio in pieno centro, a cinque minuti a piedi da via Veneto che per gli americani (e non solo) è subito sinonimo di Dolce Vita. Netflix Italia dovrebbe aprire i battenti nella seconda metà del 2021, con almeno 40 impiegati tra marketing, pubbliche relazioni e addetti alla produzione, ma il numero dovrebbe salire rapidamente. Variety riporta anche una dichiarazione di Eleonora Andreatta, vicepresidente delle Serie Italiane Originali di Netflix: “Siamo entusiasti della nostra nuova casa romana, prova tangibile delle nostre ambizioni e punto di riferimento per la nostra avventura italiana. Sarà un'occasione per consolidare e ampliare la nostra rete di relazioni, idee e progetti, con grandi benefici per la community di produttori e creativi italiani”.