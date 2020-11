approfondimento

Paolo Sorrentino, 50 anni di Grande Bellezza

I primi ciak del film si sono tenuti ad agosto a Napoli (FOTO), queste le dichiarazioni del regista: “Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film. È stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso"

Non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la tram, il cast e la distribuzione, quest’ultima prevista da parte di Netflix. Non resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli e le prime immagini di una delle pellicole più attese dal pubblico.