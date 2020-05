Paolo Sorrentino, 50 anni di Grande Bellezza

Certo, non sarà un party di quelli che Jep Gambardella è avvezzo a bazzicare. Con ogni probabilità la colonna sonora non sarà Far l’amore di Raffaella Carrà, nella versione rimixata da Bob Sinclair, al netto dei raffinatissimi e ricercati gusti musicali di Paolo Sorrentino (basta sentire la soundtrack di The New Pope per comprendere che Paolo ne sa moltissimo anche di musica). Immaginiamo che per i suoi 50 anni il cineasta opterà per festeggiamenti più sobri.

LA GRANDE BELLEZZA.

approfondimento

Paolo Sorrentino, 4 curiosità sul regista di The New Pope

Cosi nell’attesa che si ricominci a giocare e ad andare al cinema in sala, il modo più immediato che abbiamo per celebrare il genio di Sorrentino è (ri)guardare La grande Bellezza. Dal Gianicolo alle terrazze, dai nightclub di Via Veneto al chiostro del Bramante, dalla cerimonia del Botox alla festa dell’arte, dalla notte delle principesse alle terre di Caracalla, un’epifania di suoni e visioni. Un labirinto di immagini in cui perdersi come il protagonista del film. E la versione integrale del film con quella meraviglioso dell’anziano regista che disserta sul semaforo o quel matrimonio in campagna rendono ancora più appagante e splendido

Un viaggio alla scoperta di Roma,” il più grande luogo di villeggiatura del mondo”. E se a 19 anni Sorrentino frequentava spesso e volentieri la capitale con l’idea di occuparsi di cinema, a 50 anni il regista vorrebbe fare un film su Napoli come ha rivelato nel programma ciclo "Vite - L'arte del possibile", disponibile su Sky On Demand. Sicché dopo averci schiuso le porte del Vaticano con The Young Pope e The New Pope e aver misurato Il Peso di Dio non vediamo l’ora di scoprire come Paolo trasfigurerà sul grande schermo i misteri della sua città natale perché per citare le parole di Suor Maria: “le radici sono importanti. “