Minnie Driver entra nel cast di Emily in Paris 5

Chi è Minnie Driver

Attrice britannica classe 1970, Minnie Driver (vero nome Amelia Fiona Jessica Driver) ha debuttato nel cinema con Amiche nel 1995, per poi ottenere la fama globale con Will Hunting – Genio ribelle (1997), film che le è valso una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Nel corso della sua carriera, Driver ha preso parte a numerosi film di successo, tra cui Sleepers (1996), L'ultimo contratto (1997), Il fantasma dell’Opera (2004) e La versione di Barney (2010). In televisione, ha preso parte a serie tv come The Riches, Speechless e About a Boy, ricevendo nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Cantatutrice con tre album all'attivo, nel 2024 ha recitato nella serie tv The Serpent Queen e nel film The Beekeper.