Lily Collins è diventata mamma grazie alla maternità surrogata

"Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madre surrogata e per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino", hanno scritto l'attrice e il regista su Instagram

La risposta agli hater

Tra i tanti messaggi di congratulazioni per la coppia, non sono mancati i commenti degli hater. E di tutte quelle persone che hanno contestato la scelta della coppia di utilizzare la maternità surrogata. Alle critiche, ha voluto rispondere Charlie McDowell.

"Grazie per tutti i messaggi gentili e l'amore. Siamo felicissimi e molto grati. Per quanto riguarda i messaggi poco gentili sulla maternità surrogata e il nostro percorso per avere un bambino, va bene non essere esperti di maternità surrogata. Va bene non sapere perché qualcuno potrebbe aver bisogno di una madre surrogata per avere un figlio. Va bene non conoscere le motivazioni di una madre surrogata indipendentemente da ciò che si suppone. Ed è giusto passare meno tempo a vomitare parole d'odio nel mondo, soprattutto riguardo a una bellissima bambina che ha portato tanto amore nella vita delle persone. Per ora è tutto perché ha appena fatto la pupù e devo cambiarle il pannolino", ha scritto il regista.