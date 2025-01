Emily in Paris 5, Lucien Laviscount torna nel ruolo di Alfie

L’attore britannico, 32 anni, ritorna come protagonista fisso nella quinta stagione della serie capitanata da Lily Collins. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline. La presenza del suo personaggio - il sarcastico e irresistibile inglese trapiantato a Parigi - promette di intensificare la dinamica delle relazioni tra i protagonisti, rendendo le vicende ancora più avvincenti



Nell’attesissimo Emily in Paris 5, l’attore britannico Lucien Laviscount ritornerà con il suo ruolo di Alfie. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline.

Laviscount, 32 anni, ritorna quindi come protagonista fisso nella quinta stagione della serie capitanata da Lily Collins. La presenza del suo personaggio - il sarcastico e irresistibile inglese trapiantato a Parigi - promette di intensificare la dinamica delle relazioni tra i protagonisti, rendendo le vicende ancora più avvincenti. E infatti l’annuncio è stato salutato con enorme entusiasmo da parte dei fan della serie.

Gli appassionati delle avventure in salsa romantica e comedy di Emily in Paris possono esultare dato che, diciamocelo, Alfie è uno dei personaggi più amati della serie di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dunque la notizia del suo ritorno come membro regolare del cast nella quinta stagione, un’esclusiva di Deadline, conferma che Alfie avrà un ruolo ancora più significativo nella nuova stagione, aggiungendo ulteriore complessità alla già intricata vita sentimentale di Emily Cooper, interpretata da Collins.



Un personaggio che ha conquistato il pubblico Il ruolo di Alfie è stato introdotto nella seconda stagione di Emily in Paris come figura ricorrente e ha immediatamente fatto breccia nel cuore dei fan. Con il suo atteggiamento pragmatico e un fascino pungente, il personaggio interpretato da Lucien Laviscount ha rappresentato un contrappunto ideale al romanticismo idealista della protagonista e alla tensione emotiva che circonda Gabriel, interpretato da Lucas Bravo. Grazie alla popolarità acquisita, Laviscount è stato promosso a personaggio regolare nella terza stagione, dove Alfie si è trovato coinvolto in un triangolo amoroso con Emily e Gabriel… Tuttavia, per motivi legati agli impegni dell’attore, nella quarta stagione il suo ruolo è tornato a essere secondario, limitandosi a sole quattro apparizioni. Nonostante questo, Alfie ha continuato a influenzare le dinamiche principali della storia, e si è confermato come uno dei personaggi più adorati della serie.

Dove eravamo rimasti con Alfie nella stagione 4 La quarta stagione di Emily in Paris ha lasciato i fan con il fiato sospeso, complicando ulteriormente le relazioni tra i protagonisti. *** ATTENZIONE: Seguono, chiaramente, degli spoiler relativi alla quarta stagione di Emily in Paris, quindi se non l’avete ancora guardata fino alla fine è bene che non proseguiate con la lettura di questo articolo. ***

Emily, reduce dall’inaspettato dramma del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, ha cercato di riconciliarsi con Alfie, che era rimasto ferito dal suo comportamento. Durante un ballo in maschera, Alfie si era mostrato disposto a perdonare Emily e a dare una seconda chance al loro rapporto, ma i suoi piani sono stati infranti quando Emily ha scelto di lasciare la festa con Gabriel… Verso il finale della quarta stagione, Alfie sembrava aver accettato la situazione, rivelando casualmente di avere una nuova fidanzata. Tuttavia, la sua figura ha continuato a essere presente, specialmente quando ha incoraggiato Gabriel a lottare per Emily, che intanto si stava preparando a trasferirsi a Roma per iniziare una nuova vita con Marcello, il suo nuovo amore.

Il futuro di Alfie nella quinta stagione Con la quinta stagione ancora in fase di scrittura, non è ancora chiaro quale sarà il ruolo preciso di Alfie nella trama. Potrebbe continuare a essere coinvolto nelle vicende professionali come collaboratore di Antoine, che ha rapporti con molti dei personaggi principali, oppure potrebbe tornare a giocare un ruolo centrale nella vita sentimentale di Emily. Le serie create da Darren Star, tra cui Sex and the City, sono famose per le dinamiche romantiche complesse e ricche di sorprese, ed Emily in Paris non sembra essere da meno.

Il destino incerto di Gabriel: Lucas Bravo tornerà? Mentre il ritorno di Laviscount è ormai confermato, rimangono dubbi sulla partecipazione di Lucas Bravo, che interpreta Gabriel. L’attore ha recentemente espresso pubblicamente il suo scetticismo riguardo al proseguire nella serie, lamentandosi della limitata evoluzione del suo personaggio. Bravo ha dichiarato che recitare nei panni di Gabriel sta diventando meno stimolante e che desidererebbe maggiore libertà creativa sul set. Secondo quanto riportato da Deadline, le trattative con Bravo sono ancora in corso, e sembra che ci siano buone possibilità di raggiungere un accordo. Tuttavia, il processo non è semplice: a differenza degli attori americani, che spesso firmano contratti pluriennali per le serie televisiva, gli attori francesi come Bravo non hanno queste clausole contrattuali e devono negoziare la loro partecipazione stagione per stagione, come spiega il magazine Deadline.

La nuova stagione e i progetti di Laviscount La quinta stagione di Emily in Paris, prodotta da MTV Entertainment Studios, è attualmente in fase di scrittura, e l’inizio delle riprese è previsto per il prossimo aprile. Intanto, Lucien Laviscount continua a essere impegnato in altri progetti. Recentemente ha recitato nella commedia romantica britannica This Time Next Year, tratta dal bestseller di Sophie Cousens, che uscirà poco prima di San Valentino. Inoltre, l’attore apparirà in People We Meet on Vacation, un film prodotto da Netflix e basato su un altro popolare romanzo romantico.

Cosa aspettarsi dalla quinta stagione Con il ritorno di Alfie come personaggio fisso e la possibilità che Gabriel rimanga nella serie, la quinta stagione di Emily in Paris si preannuncia ricca di sorprese, tensioni amorose e nuovi intrecci narrativi. Il fascino della serie, che combina la bellezza di Parigi con le sfide dell’amore e del lavoro, continua a catturare l’interesse del pubblico globale. I fan possono aspettarsi una stagione all’insegna di colpi di scena e nuove avventure per Emily, che dovrà affrontare non solo le complessità della sua vita professionale, ma anche le scelte di cuore sempre più difficili e imprevedibili.