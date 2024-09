Emily in Paris 4, Raoul Bova insegna a Lily Collins a gesticolare

Cosa c'è di meglio che un tuffo nell'italianità per annunciare che la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix? E così arriva il curioso trio formato da Raoul Bova, Lily Collins e Ashley Park a creare un divertente siparietto nazionalpopolare. Proprio l'attore italiano, infatti, è il maestro eletto a insegnare alcuno dei più noti gesti "all'italiana". Il primo è uno dei più diffusi: si tratta del celeberrimo "vai via".

Una sferzata di gestualità all'italiana in Emily in Paris 4

Cosa c'è di più conosciuto al mondo della cucina italiana? E così Raoul Bova insegna a Lily Collins e ad Ashley Park anche il gesto della forchetta per gustare un buon piatto di spaghetti. L’attore italiano che veste i panni di Giancarlo, un regista pubblicitario romano attraente, risoluto e di successo, ex professore di cinema di Sylvie, provoca ilarità quando spiega loro il segnale di "sei pazzo" e "non c'è nulla". Le due stanno allo scherzo e si divertono a dare risposte surreali e fantasiose a questo siparietto divertente, premessa di una serie tv sempre leggera, ma godibile e per cui già cresce l'hype anche per la stagione numero cinque.