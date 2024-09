Emily in Paris, Netflix annuncia ufficialmente la quinta stagione

La prossima stagione dovrrebe avere Roma come sfondo. Di sicuro non mancheranno sorprese e cameo e intanto sui social arriva una piccola preview

Emily in Paris, arriva la quinta stagione. "Non c'e' altro posto come Roma", dice la protagonista Emily Cooper (Lily Collins) sorseggiando un espresso su una terrazza con la vista di Roma. Un breve clip di Netflix ha soddisfatto le attese dei fan: si vede Lily che mostra la tazzina sul cui fondo cui è scritto proprio il numero 5.

Ancora Roma anche nella quinta stagione

Nella quarta stagione Emily si imbarca in una nuova love story con Marcello Muratori, (Eugenio Franceschini), l'attraente executive di una piccola ma esclusiva azienda di moda italiana ispirata a Brunello Cucinelli, per poi trasferirsi a Roma per aprire la sede italiana dell'Agence Grateau. I numeri sono stati notevoli: 19,9 milioni di spettatori nei primi quattro giorni in streaming. E intanto è arrivata la conferma: ci sarà ancora Roma tra gli scenari, ma sempre in staffetta con Parigi.