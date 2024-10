Emily in Paris, Macron a Variety: "Torni in Francia, basta con Roma"

Mentre è confermata la quinta stagione dello show, il presidente francese reclama la produzione della serie: "Emily in Paris a Roma non ha senso" e “lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi" sono alcune delle dichiarazioni rilasciate al magazine statunitense. E a stretto giro giro arriva la risposta ironica del sindaco di Roma Gualtieri: "Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere a lei"



È sfida tra Italia e Francia: dopo il duello all’ultimo rigore della finale del campionato mondiale di calcio 2006 di quel mitico 9 luglio allo Stadio Olimpico di Berlino (e sappiamo bene come è andata), torna la rivalità tra il nostro Paese e i cugini d’Oltralpe. Dopo la Gioconda e Trinità dei Monti tocca a Emily in Paris.

La serie televisiva dei record con protagonista Lily Collins è un successo strepitoso e, come ben sappiamo, per la seconda parte della quarta stagione da poco disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il set è passato da quella Parigi messa a titolo alla nostra splendida e adorata Roma. Adorata non solo da noi italiani ma anche, a sua detta, da Emily-Lily Collins, stando al recente video in cui fa capire che rimarrà da noi per il prossimo capitolo dello show.

Nella Capitale italiana, infatti, la Emily titolare si trasferisce per lavoro, e qui si innamorerà della bella vita (anzi: della Dolce Vita…) targata Città Eterna (e targata Vespa, ovviamente).

Ma la paura dei francesi è che adesso quella Città Eterna diventi davvero l’eterna location di una serie televisiva che loro vogliono riportarsi in Francia a tutti i costi, dato che Collins e compagnia bella hanno portato non poco turismo alla Ville Lumière grazie alle avventure in rosa di Emily.

Mentre è confermata la quinta stagione dello show, scoppia quindi una vera e propria sfida: "Emily in Paris a Roma non ha senso" e “lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi" sono alcune delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron in persona. Intervistato dal magazine statunitense Variety, l’inquilino dell'Eliseo teme che lo show non torni a casa preferendo l’italiano set di Roma.

Macron esprime l’auspicio di riavere presto lo show su suolo francese, piccato parecchio per il fatto che la popolare fiction di Netflix abbia visto la sua quarta stagione concludersi con il trasferimento della protagonista a Roma.



Il sindaco di Roma Gualtieri a Macron: "Tranquillo, Emily a Roma sta benissimo" "Caro Emmanuel Macron, tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei". E poi un emoticon che strizza l'occhio. Così su X il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, rispondendo al presidente della Repubblica francese che, in un'intervista, ha espresso l'auspicio che la fiction 'Emily in Paris' resti ambientata nella capitale francese invece che a Roma, come avviene nella quarta stagione.



Caro @EmmanuelMacron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei 😉https://t.co/n0EgAfMhrl — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 9, 2024

La première dame Brigitte è apparsa in una puntata

Il presidente francese Emmanuel Macron lotterà duramente per avere Emily in Paris ancora nella sua Paris. L’idea che la serie possa trasformarsi in un per lui temibile Emily in Rome sembra tormentarlo…

Secondo l'inquilino dell'Eliseo, la serie tv ha giovato non poco all’economia del suo Paese e della capitale, come del resto ha fatto anche con l’Italia e Roma grazie alle ultime puntate in cui la protagonista vive l’amore e il lavoro all’ombra del Colosseo.

Macron è così affezionato alla serie Emily in Paris che sua moglie, la première dame Brigitte, è apparsa in una puntata dell'ultima stagione, offrendo un cameo di cui il presidente francese si è detto "molto fiero".



Parlando di quella comparsata, infatti, dice che la première dame "è stata molto contenta di farlo”, benché si tratti solo di un piccolo cameo, della durata di "pochi minuti”. Però Macron prosegue dicendo: “Ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei. Penso che sia buono per l'immagine della Francia".

approfondimento Emily in Paris 4, Raoul Bova insegna a Lily Collins a gesticolare

Roma e Marcello sono temibili avversari….

Nell'ultima stagione, la quarta (e ne è stata confermata una quinta), dopo l'ennesimo tira e molla con Gabriel (Lucas Bravo), Emily sceglierà un nuovo amore italiano, Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini).

La protagonista viene trasferita dalla sua datrice di lavoro a Roma per seguire l'azienda di lui, il suo Marcello (che come nome che richiama la Dolce Vita non poteva che calzare più a pennello…). Tuttavia rimane l'incognita Gabriel. Attenzione a quel che segue perché, se ancora non avete visto finire la quarta stagione, potreste incappare in uno spoiler: in base a quanto visto nell'ultima puntata della quarta stagione dello show, Gabriel potrebbe prendere un aereo per venire a recuperare la sua amata. Insomma, Gabriel sembra fare quello che Macron in cuor suo forse farebbe: dalle sue parole affidate ai microfoni di Variety, anche il presidente francese forse arriverebbe a prendere un aereo per cercare di riportare a casa Lily Collins e il resto del cast e della produzione...

approfondimento Emily in Paris 4, chi è Eugenio Franceschini che interpreta Marcello

E pensare che in Francia c’è chi ha criticato la serie

Dal lancio della serie, avvenuto nel 2020, Emily in Paris ha scatenato il pubblico, tra chi ha detto di adorarla e chi invece è stato ben più critico. E proprio in Francia le critiche sono state aspre: in particolare all'inizio, ai francesi non andava proprio giù che uno show americano perpetuasse degli stereotipi duri a morire sulla Ville Lumière. Gli spettatori italiani, invece, non hanno storto il naso nel vedere Collins a bordo di una Vespa mentre corre per le vie romane con scenari già ampiamente visti come il Colosseo. Perché Roma, lo sappiamo, è un’icona tale che non può che essere anche stereotipata, diventando essa stessa un topos, un luogo comune, qualcosa che tutti gli esseri umani, a qualsiasi latitudine si trovino, immediatamente riconoscono… Del resto, Roma caput mundi.

approfondimento Emily in Paris 4, il cameo di Brigitte Macron nello show

Lily Collins: "Nessun posto al mondo è come Roma”

Comunque le avventure europee di Emily Cooper, tra Parigi e Roma, non sono ancora finite: dopo l'uscita nell'estate del 2024 della quarta stagione, Netflix ha ufficialmente dato il via libera alla quinta stagione, confermando la notizia con un video in cui si vede Lily Collins che dice: "Nessun posto al mondo è come Roma”. E poi via di stereotipo (ma che è anche una grande verità): sorseggia una tazzina di caffè espresso di Emily in Paris, che rivela un grosso "5" segnato sul fondo. La serie ha lasciato Emily, l'addetta di marketing americana trasferita a Parigi, mentre apre una finestra sui tetti di Roma… l'agenzia Grateau, e la sua boss Sylvie (Philippine Leroy - Beaulieu, che ha avuto un flirt con l'amico italiano, il regista pubblicitario Raoul Bova) le chiede di rimanere in Italia a gestire la succursale romana, e tra il neonato amore con Marcello e la fascinazione per la città eterna, sarà dura per Macron riavere presto Emily & Co. all’ombra della Tour Eiffel.

Darren Star ha confermato a Tudum che le "vacanze romane" di Emily continueranno anche nella quinta stagione. "Non significa che non sarà a Parigi. Semplicemente sarà anche a Roma".