Emily in Paris 5, Lily Collins è a Roma. Le prime immagini

"Lights, Camera, Amore". Le luci sul set di Emily in Paris 5 sono ufficialmente accese a Roma, lo conferma Lily Collins che ha pubblicato il primo selfie della sua Emily Cooper per comunicare al pubblico e ai fan dello show l'inizio delle riprese . Come largamente anticipato, il quinto ciclo di episodi dello show Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Sart Stick, riprenderà da Roma , la città che ha fatto da sfondo alle vicende della stagione quattro. Conclusa la parentesi italiana, Emily e compagni potranno tornare a Parigi, dove tutto è cominciato.

Lily Collins e Eugenio Fraschini sul set a Roma

Lily Collins/Emily Cooper è tornata in sella alla Vespa bianca con cui l'abbiamo vista girare per le strade del centro di Roma nella quarta stagione di Emily in Paris, ciclo di episodi che hanno trasportato milioni di spettatori nelle atmosfere magiche e senza tempo della Capitale.

A Roma, per le principali vie del centro, sono in molti ad aver avvistato la troupe che ha posizionato macchine da prese, fari e cavalletti per filmare le prime scene della attesa quinta stagione della serie.

"Eleganza parigina con un tocco italiano", questo sarà lo spirito della nuova stagione, anticipa Netflix che ha condiviso qualche immagine della protagonista accompagnata dal suo ultimo interesse amoroso, Marcello, personaggio interpretato da Eugenio Franceschini.

Ciò che è noto fino ad ora è la ripresa della storia da dove si era interrotta col finale della quarta stagione, la cui seconda parte è stata trasmessa in streaming su Netflix nell'autunno del 2024. La produzione italiana si concentrerà a Roma ma in agenda sono previsti anche due/tre giorni di riprese a Tivoli - forse location di una paesaggistica gita dei protagonisti fuoriporta.

L'avventura italiana, comunque, è destinata a finire: i francesi rivogliono la loro beniamina del piccolo schermo a Parigi - come dimenticare il botta e risposta tra Monsieur Le Président Macron e il sindaco di Roma Gualtieri dello scorso autunno dove il primo auspicava un veloce ritorno della produzione in Francia.

I fan dello show, intanto, hanno drizzato le antenne . La caccia agli indizi sulla nuova trama è appena inziata.