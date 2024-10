8 serie tv da vedere se ti è piaciuto Emily in Paris

11/17 ©Webphoto

Sweetbitter è la storia di una giovane donna che si ritrova a navigare in una nuova vita e un nuovo lavoro in un nuovo luogo. In pratica, il concept è lo stesso di Emily in Paris… Però, invece di Parigi, Tess (Ella Purnell) arriva a New York e trova lavoro non in un’agenzia di marketing ma come cameriera in un ristorante di alto livello. La serie mostra come Tess trovi se stessa mentre fa amicizia con i suoi colleghi, esplora la cultura della città e vive nuove storie d'amore