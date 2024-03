La CMA riapre i battenti e l’adrenalina è già al massimo: le emergenze sono all’ordine del giorno e gli scandali sempre dietro l’angolo per gli instancabili agenti protagonisti della seconda stagione della serie Sky Original remake del cult "Dix pour cent", in onda da venerdì 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con due nuovi episodi a settimana (su Sky Serie tutti i venerdì in prima serata), disponibili anche on demand e in 4K HDR