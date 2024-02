Call my agent, i teaser della nuova stagione in onda a marzo

Torna la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, remake del cult francese Dix pour cent. Tornano tutti i protagonisti: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze. E con Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti. Diretta da Luca Ribuoli. Scritta da Lisa Nur Sultan. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Si avvicina il debutto della seconda stagione di Call My Agent - Italia, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent che come annunciato dai sei teaser appena rilasciati tornerà con i nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da marzo.

Prodotta da Sky Studios e da Palomar, la nuova stagione della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato.