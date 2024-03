Call My Agent 2, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione

Protagonisti Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesca Russo, Paola Buratto, Kaze, Pietro De Nova. E con Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti. Diretta da Luca Ribuoli. Scritta da Lisa Nur Sultan. Guest star della seconda stagione: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi; Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi; Claudio Santamaria e Francesca Barra; Serena Rossi e Davide Devenuto; Elodie; Sabrina Impacciatore. Dal 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Si riaccendono i riflettori sul dietro le quinte del cinema italiano. Un nuovo capo, storie d'amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuove, straordinarie, guest star attendono gli agenti della CMA, l’agenzia al centro di CALL MY AGENT - ITALIA, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent. La seconda stagione torna dal 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con due nuovi episodi a settimana (su Sky Serie tutti i venerdì in prima serata), disponibili anche on demand e in 4K HDR. Prodotti da Sky Studios e da Palomar, i nuovi episodi della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz sono diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato.

Sei episodi In sei nuovi episodi, la seconda stagione promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro ancora le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide. vedi anche Call My Agent Italia 2, trailer della seconda stagione della serie Sky

IL CAST Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei, tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e l’appena scomparsa Marzia Ubaldi, a cui sarà dedicato il primo episodio, ancora nei ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi anche un nuovo ingresso nel cast, Pietro De Nova (sarà Evaristo Loi), e il ritorno di Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, e di Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più “stravaganti” della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti.

LE GUEST STAR A dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata, anche per questa stagione grandissimi nomi del nostro mondo dello spettacolo, guest di ciascuna puntata nei panni di se stessi: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie, Sabrina Impacciatore. vedi anche Call my agent, i teaser della nuova stagione in onda a marzo

SINOSSI Ritroviamo Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira: i soci della storica agenzia di spettacolo romana Claudio Maiorana Agency, nota a tutti come “CMA”, sono pronti ad affrontare altre sfide. Un nuovo capo, storie d'amore inaspettate, molti imprevisti e tante nuove special guest. Con l’aiuto dei fidati assistenti – Camilla, Pierpaolo, Monica e Sofia – i nostri agenti sono disposti a tutto pur di far brillare le loro stelle, volti noti e amatissimi dal pubblico, grandi personaggi dello showbiz italiano che interpretano loro stessi. Il divertimento si riconferma con il ritorno di Corrado Guzzanti, ancora “preda” della terribile Luana Pericoli e tante novità. Ci sono “le Valerie”, ovvero Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, che accettano di recitare insieme in un film di cui scopriranno la sceneggiatura giorno per giorno. Ci sono Gabriele Muccino, che annuncia di aver rilevato le quote della CMA scatenando il caos in ufficio, e Gian Marco Tognazzi, rimasto incastrato in un ruolo un po’ troppo “ingombrante”. Claudio Santamaria è disposto davvero a tutto pur di interpretare Giordano Bruno in un importante film internazionale e una stressante intervista di coppia rischia di mettere in crisi una delle coppie più solide del cinema italiano: Serena Rossi e Davide Devenuto. Elodie è stata scelta per il nuovo film di Dario Argento, ma un evento inatteso rischia di trasformare in un film dell’orrore anche la sua vita, mentre Sabrina Impacciatore, dopo il successo ottenuto oltreoceano, sarà la nuova madrina del Festival di Venezia, ma “jet set”, si sa, spesso fa rima con “jet lag”…

SCHEDE PERSONAGGI VITTORIO BARONCIANI (Michele Di Mauro): 56 anni, ambizioso e sicuro di sé, l’avvocato Baronciani è l’agente più spregiudicato della CMA. Ha fatto suo il motto di Claudio Maiorana, il fondatore dell’agenzia, “Il film giustifica i mezzi”, ma rischia di essere sopraffatto dai problemi personali: dopo aver scoperto che Camilla è sua figlia, la moglie l’ha sbattuto fuori di casa e il figlio non gli rivolge più la parola. E quindi per lui non è più così semplice separare lavoro e vita privata… LEA MARTELLI (Sara Drago): Determinata e intraprendente, Lea, 36 anni, è l’agente più talentuosa della CMA. Innamorata del cinema, sul lavoro è una vera macchina da guerra. Certo, la relazione con la bella finanziera le ha creato non pochi problemi e – purtroppo o per fortuna – l’ha trasformata: Lea non riesce più a lasciarsi andare come prima. D’altronde, non è facile tornare a essere la sciupafemmine di un tempo, se si ha il cuore ancora spezzato. GABRIELE DI LILLO (Maurizio Lastrico): Quarantenne dal cuore grande, simpatico e gentile, Gabriele è protettivo e leale sia con i suoi attori che con i colleghi. Sul lavoro non si risparmia e la presenza di Sofia ha restituito alla sua vita il calore che mancava. Lei è il centro del suo mondo – la sua fidanzata, una sua dipendente, una assistita in cui crede fermamente. Certo, rappresentarla come attrice non è semplice, ma chi potrebbe mai metterci più impegno di lui nel trovarle i giusti casting? ELVIRA BO (Marzia Ubaldi): Grande signora del cinema italiano, la settantenne Elvira Bo lavora alla CMA fin dalla sua fondazione. Inseparabile dal suo simpatico cagnetto Marcello, è una donna di mondo, colta e dalla battuta pronta. Nella sua carriera ne ha viste di cotte e di crude e per questo grazie alla sua esperienza è in grado di sostenere e consigliare anche i giovani talenti, dispensando battute sagaci che spesso sanno essere più lenitive di mille parole. PIERPAOLO PUGLISI (Francesco Russo): Pierpaolo è il fedelissimo assistente, ma soprattutto consigliere, di Gabriele Di Lillo e non perde mai occasione di dire la sua, anche quando sarebbe meglio tacere. Trentunenne scaltro e molto abile nel suo lavoro, sogna di diventare a sua volta agente e per portarsi avanti ha già pronti i biglietti da visita. Ama il glamour, i riflettori e le star, eppure, in questo ultimo periodo, terribili incubi lo tengono sveglio… MONICA FERRI (Sara Lazzaro): 39 anni, gonne a ruota e look anni Cinquanta, Monica, con la sua efficienza e la sua tendenza al perfezionismo, è un elemento insostituibile dell’agenzia. Adora il suo lavoro, ma ancora di più adora il suo capo Vittorio Baronciani, per cui farebbe qualsiasi cosa. Da quando si è separato dalla moglie, però, lo vede sempre troppo giù di corda e questo non va per niente bene. Cosa potrebbe inventarsi per farlo tornare in sé? CAMILLA ZANON (Paola Buratto): Chi l’avrebbe mai detto? La giovane e inesperta Camilla è riuscita a sopravvivere al periodo di prova come assistente della temutissima Lea Martelli. Imparare dalla migliore le ha permesso di crescere e trovare la propria strada. Sempre gentile e disponibile con tutti, ormai è parte integrante dell’agenzia, ma il segreto che la lega a Vittorio è una bomba a orologeria che potrebbe esplodere da un momento all’altro. SOFIA DE ROSA (Kaze): Nonostante abbia deciso di intraprendere la carriera d’attrice, la splendida Sofia ancora non se la sente di abbandonare il suo desk alla reception della CMA. Vive con entusiasmo e alla luce del giorno la sua storia con Gabriele, senza preoccuparsi del fatto che è anche il suo capo e il suo agente. Lei vorrebbe essere trattata come tutte le altre assistite, ma lui a volte sembra prendere i suoi provini un po’ troppo sul personale… LUANA PERICOLI (Emanuela Fanelli): La stimatissima e amatissima – per lo più da sé stessa – Luana Pericoli è diventata una diva dopo aver firmato un contrattone internazionale per “Laika”, il suo esordio da attrice, regista, sceneggiatrice… e molto altro. Nessuno ci credeva a parte lei, e ora finalmente la rete le ha proposto un biopic sulla sua vita. Ma per Luana è imprescindibile la partecipazione della sua musa ispiratrice, Corrado Guzzanti. EVARISTO (Pietro De Nova): Assistente timido e occhialuto di Gabriele Muccino, viene scaraventato nel mondo della CMA, dove è costretto ad affrontare le ire di Lea, la supponenza di Vittorio e l’indifferenza di Gabriele. Nessuno, nemmeno gli assistenti, sembra avere il tempo di aiutarlo anche solo a trovare un toner. L’unica ad accorgersi di lui è Camilla. E se questa fosse la fortuna della più giovane del gruppo? vedi anche Call My Agent - Italia, riprese a Venezia durante la Mostra del Cinema

NOTE DI PRODUZIONE – SKY STUDIOS: NILS HARTMANN (EXECUTIVE VICE-PRESIDENT SKY STUDIOS PER L’ITALIA) È davvero un grande orgoglio per me tornare dal nostro pubblico con una seconda esilarante stagione di Call My Agent - Italia. Torniamo con le storie degli agenti della CMA nelle loro avventure alle prese con lo star system italiano e non mancheranno novità e colpi di scena. Avremo poi nuove meravigliose guest star di puntata – oltre a qualche felice ritorno – che anche quest’anno si sono messe in gioco e hanno dato prova di saper ridere di sé , e tantissimi saranno i camei durante la stagione, in questa giostra tra realtà e spettacolo. Con Palomar al nostro fianco, nostro partner di lunghissimo corso, ci siamo buttati in questo ambizioso progetto con la voglia di raccontare questo mondo affascinante e quasi irraggiungibile attraverso un linguaggio diretto, irriverente, vicino al pubblico, mettendo a nudo l’umanità delle star e dei loro agenti. E lo abbiamo fatto, anche questa volta, cercando di alzare ancora di più l’asticella della qualità e del divertimento. Il comparto creativo, capitanato da Luca Ribuoli alla regia e Lisa Nur Sultan alla scrittura, è riuscito a continuare il vincente percorso della prima stagione e a dare ormai al titolo un’identità tutta sua, mantenendo gli stilemi e l’anima del format francese, ma procedendo verso una direzione originale, attuale e avvincente. Per Sky Studios è inoltre un piacere proseguire in un genere a cui siamo molto affezionati, quello della commedia, che continueremo a esplorare per il nostro pubblico, in un quadro di proposte sempre differenti, ma con un denominatore comune: la qualità, sempre alla base delle nostre scelte. Auguro quindi al pubblico di divertirsi e di appassionarsi sempre di più alle sgangherate avventure dei nostri protagonisti, con un tenero pensiero verso la magnifica Marzia Ubaldi, che ci ha lasciato poco dopo le riprese e che ci ha fatto dono di un’Elvira energica, brillante, coraggiosa e per questo indimenticabile.

NOTE DI PRODUZIONE – PALOMAR: CARLO DEGLI ESPOSTI E NICOLA SERRA (PRODUTTORI PALOMAR) Lavorare sulla seconda stagione di Call My Agent - Italia insieme a Sky è stata per Palomar un’occasione imperdibile per continuare a proporre un punto di vista particolare e sempre diverso agli spettatori sul mondo dello spettacolo e invitarli a entrare in quel microcosmo ammantato di mito che è il jet set. Grazie alla scrittura di Lisa Nur Sultan e alla regia di Luca Ribuoli, partendo dal modello francese di “Dix pour cent”, abbiamo provato a raccontare le passioni, le manie e le ambizioni delle star del cinema italiano e quelle dei loro agenti. La CMA si è trasformata in un vero e proprio luogo fisico in cui raccontare l’Italia intera e dove ripercorrere la storia del nostro cinema e della televisione, svelarne i segreti e sondarne i misteri, facendo di Call My Agent non un semplice adattamento, ma una serie squisitamente italiana.

Quest’anno siamo tornati a ospitare alcuni tra i più grandi artisti del nostro cinema, che ci hanno regalato le loro esperienze e alcune straordinarie invenzioni. Con loro e con i loro “veri” agenti ci siamo divertiti a mettere in scena racconti, aneddoti, intuizioni e ossessioni con ironia e una buona dose di verità.

Non vediamo l’ora di condividere questa nuova stagione di Call My Agent - Italia con il suo pubblico, sperando di ripagare l’attesa che si è creata e che, ancora una volta, possiamo ridere insieme e far crescere la voglia di cinema.

NOTE DI REGIA: LUCA RIBUOLI La seconda stagione di Call My Agent - Italia è un affondo nell’emotività delle star. Quel che accade alla star ha a che fare con gli impulsi, le paure, i desideri e i sogni, gli equilibri cercati e quasi mai trovati per sopravvivere a se stessa, per assicurarsi un’occasione di entrare nell’Olimpo, di consolidare quello status, di ritrovare la fiducia e la stima degli altri, di accreditarsi per esistere dentro e fuori la scena. Gli affetti e gli amori, insomma le cose importanti, sono quasi degli incidenti che bisogna far rientrare nel treno dello spettacolo-vita, che corre veloce e che nessuno sa o può fermare. I momenti della vita della star coincidono con quelli dell’attore in scena in un continuo entrare e uscire dalla realtà. Se la vita è adesso, qui e ora, allora il farsi del racconto della seconda stagione di Call My Agent - Italia vive di quell’immediatezza, di quei momenti cercati, sperati, sollecitati in cui tutto vive di luce inattesa. Ho girato quasi in apnea una serie molto ricca di avvenimenti, fatti e incidenti che restituiscono l’esatta condizione di come vive un agente dello spettacolo, che deve reggere i colpi delle novità dell’ultimo minuto e l’isteria dell’ultimo secondo. Insomma, ho cercato questa volta di essere uno dei miei attori, immergendomi ancora di più, vivendo insieme a loro le urgenze degli eventi come il Festival di Venezia, con tutta la carica emotiva che porta con sé.

Il risultato è una serie sull’orlo di una crisi di nervi, immersa nell’incomprensibile e inafferrabile mondo contemporaneo. leggi anche Nastri d'Argento Grandi Serie, Call My Agent - Italia miglior commedia

CASTING: FRANCESCO VEDOVATI (CASTING DIRECTOR) Call My Agent - Italia ha rappresentato una grande sfida. Sono stato un grande fan della prima ora della serie francese “Dix pour cent”. Quindi, quando mi hanno contattato per offrirmi l’opportunità di lavorare al casting del remake italiano, ho provato un mix di entusiasmo e preoccupazione. Da un lato, la felicità di contribuire a un progetto così significativo; dall’altro, l’ansia di affrontare la sfida di adattare una serie di successo e di grande qualità. Nonostante gli agenti e gli assistenti della versione italiana fossero per alcuni aspetti molto simili a quelli francesi, abbiamo ritenuto essenziale evitare di cercare semplicemente duplicati o personaggi che fossero copie esatte dei loro omologhi francesi. Questo approccio non solo per garantire una genuina italianità e originalità nel cast dell’agenzia, ma anche per evitare che gli spettatori che avevano già visto la versione francese percepissero il remake italiano come una semplice copia. Il processo di ricerca del cast è stato molto impegnativo, ma allo stesso tempo stimolante e divertente. Non è comune per un Casting Director avere l’opportunità di assegnare i ruoli principali di una serie a interpreti talentuosi, ma ancora non così noti al grande pubblico. La costruzione del loro mondo è stata divertente e ci ha dato l’occasione di creare, insieme a Luca Ribuoli e Claudia Marotti, un microcosmo ricco di sfumature in cui si potessero affacciare i nostri talent guest alle prese con il ruolo più difficile della propria carriera: interpretare sé stessi.

LOCATION: FRANCESCO BELTRAME (PRODUTTORE ESECUTIVO) Call My Agent - Italia è la serie che rappresenta il cuore moderno del cinema italiano. Direttamente connessa ai talent, ai set cinematografici e ai grandi eventi che disegnano questo mondo, richiedeva un’ambientazione di alto e unico livello; abbiamo deciso quindi di dare un’impronta contemporanea come i protagonisti che raccontiamo, abbinata all’unicità classica della città eterna.

Per questo motivo Piazza del Popolo diventa la naturale location per raccontare l’esterno della nostra Claudio Maiorana Agency. Il cuore pulsante di una Roma diurna, viva, rapida e risolutrice. Da qui parte ogni nostra storia e qui giunge a compimento. L’interno dell’agenzia, da noi interamente studiato e progettato, è stato ricostruito nei teatri di posa degli Studios, ex Stabilimenti De Paolis.

Le location esterne sono state cercate per la maggior parte all’interno del centro cittadino, puntando sulla bellezza iconica della città e mescolandola con i maggiori interventi architettonici degli ultimi anni. Dall’imponenza di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori, alla balera in Largo dei Librari passando per la modernità della sala proiezioni del MACRO.

Ma questa seconda stagione non è solo Roma, ma anche grandi eventi e grande festival. Ecco, quindi, i nostri sfilare sul tappetto rosso dell’80a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tra suite, spiagge, ville e canali divincolandosi tra timori, scandali e feste scatenate.

Queste sono le location della seconda stagione di Call My Agent - Italia, a cui si alternano set cinematografici ricostruiti nei posti più disparati. Una scatola nella scatola. Giusta commistione tra finzione e realtà; tra il mondo reale e quello di finzione a cui fa riferimento.