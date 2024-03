Call My Agent, da Bollywood a L'ultimo Benso. Clip dei primi episodi

Venerdì 22 marzo è finalmente approdata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la seconda stagione di Call My Agent – Italia (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), la serie tv Sky Original che racconta in modo divertente il dietro le quinte dello showbiz italiano, con un cast di assoluto livello e un gran numero di guest star. I primi due episodi, sempre disponibili on demand così come tutta la prima stagione, hanno offerto una serie di momenti divertenti, tra i quali spiccano le due scene post credit che potete vedere in questo articolo. Call My Agent – Italia avrà due nuovi episodi tutti i venerdì su Sky Serie e in streaming su NOW.