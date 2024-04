Call My Agent - Italia, la scena con Elodie e Massimiliano Caiazzo

La popstar e l'attore di Mare fuori impegnati nel quinto episodio sul set di un immaginario film diretto dal maestro della paura. La clip

Si è chiusa venerdì 5 aprile la seconda stagione di Call My Agent – Italia (LO SPECIALE), la serie Sky Original remake del cult francese Dix pour cent, con un quinto e un sesto episodio che hanno saputo divertire gli spettatori come nella tradizione di Call My Agent. Tra le guest star clienti della CMA, il quinto episodio ha regalato una Elodie alle prese prima con un fan un po’ troppo presente e poi con un ruolo da protagonista in un film horror di Dario Argento.

Elodie con Massimiliano Caiazzo Dopo aver risvegliato un suo giovane ammiratore dal coma cantandogli Bagno a mezzanotte a cappella e averlo visto trasformarsi in un piccolo terribile stalker, Elodie si è trasformata in strega e spirito in cerca di vendetta nei confronti di Massimiliano Caiazzo. L’attore di Mare fuori è apparso soltanto nella scena post credit del quinto episodio di Call My Agent, proprio per fare da spalla a Elodie in un cameo macchiato di rosso sangue, nell’immaginario film diretto da Dario Argento (che ha offerto la sua amichevole partecipazione nella puntata). approfondimento Call My Agent 2, su Sky e NOW gli ultimi due episodi. Le anticipazioni

IL RISVEGLIO DAL COMA Grottesca e volutamente spinta all’eccesso, come nello stile di Call My Agent, la scena è già un piccolo cult del web, confermando il successo della serie tra il pubblico. Potete vederla nel video in testa a questo articolo, mentre qui sotto potete vedere la scena in cui Elodie risveglia dal coma il giovane Giuliano. Tutti gli episodi della prima e della seconda stagione di Call My Agent sono disponibili on demand in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.