Call My Agent 2, su Sky e NOW gli ultimi due episodi. Le anticipazioni

Elodie e Sabrina Impacciatore protagoniste degli ultimi due episodi

Una vita frenetica, senza orari, in prima linea per risolvere ogni esigenza e imprevisto: gli agenti della CMA sono pronti a tutto pur di preservare la carriera e i progetti dei loro talent. Ne daranno ancora una volta dimostrazione negli ultimi episodi della seconda stagione di CALL MY AGENT - ITALIA, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent, da domani, 5 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Domani sera gli ultimi due episodi in cui vedremo Elodie, protagonista del nuovo horror di Dario Argento, che dovrà confrontare con un fan troppo volenteroso. Metre Sabrina Impacciatore, madrina del Festival di Venezia, dovrà combattere contro il jet lag per evitare situazioni imbarazzanti in mondovisione.