L'estate dei segreti perduti, le differenze tra la serie tv e il libro

L'estate dei segreti perduti è sbarcata su Prime Video lo scorso 18 giugno, ed è già tra i titoli più visti di questo inizio d'estate. Visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, è tratta dal romanzo We Were Liars di E. Lockart, ma presenta con esso numerose differenze.

L'orizzonte temporale

Il salto temporale, nella serie, è più breve: Cadence viene abbandonata in riva al mare nell'estate 15, con pochi vestiti addosso e nessun ricordo dell'accaduto. Nel libro di Lockhart, va in Europa col padre nell'estate 16 e torna a Beechwood Island nell'estate 17. Pertanto, la sua ferita e la sua amnesia restano irrisolte per un periodo di tempo più lungo. Nella serie, non c'è un viaggio in Europa tra un'estate e l'altra: le cose cambiano nell'estate 16, mentre l'estate 17 è quella in cui Cady rimette insieme i pezzi.

La sessualità di Johnny

Nella serie, Johnny fa un coming out molto sentito con gli altri Bugiardi. Parla di una relazione con un compagno di tennis, e ci sono diverse scene in cui esplora apertamente la sua sessualità. Nel libro, non si fa alcun riferimento a tutto ciò.

La morte di Tipper

Nal libro, la morte di Tipper avviene al largo dell'isola di Beechwood, otto mesi prima dell'estate 15. Al contrario, nella serie, la matriarca dei Sinclair muore durante l'estate 16 sull'isola, seduta attorno a un falò con le sue tre figlie. La morte di Tipper a Beechwood contribuisce a drammatizzare la malsana dinamica competitiva delle sorelle Sinclair, con gli spettatori che scoprono che la madre le aveva segretamente sostenute, mentre le bizzarrie commesse le portavano a prosciugare i loro fondi fiduciari.

Il matrimonio di Bess e Brody

Nel libro, il matrimonio di Bess e Brody è finito. La loro famiglia include anche un altro figlio, l'unico maschio, di nome Taft, che non appare nella serie. Ne L'estate dei segreti perduti, Bess è infelicemente sposata con Brody (Bruce), che passa più tempo a lavorare (o, più precisamente, a truffare i suoi clienti e a prosciugare la fiducia di Bess) che con la sua famiglia. Dopo aver accettato di imbarcarsi su un volo in ritardo per l'isola, Brody, prevedibilmente, non si presenta, il che porta Bess ad avere una relazione disperata e impulsiva con Salty Dan, il facchino dell'isola.