L'estate dei segreti perduti, tutto sulla nuova serie tv mistery

La protagonista di L'estate dei segreti perduti è l'attrice classe 2002 Emily Alyn Lind. Emily ha esordito bambina nel film La vita segreta delle api, cui ha fatto seguito Enter the Void di Gaspar Noé. Ha ottenuto visibilità con ruoli ricorrenti in serie tv come Eastwick e La valle dei pani, ma è stata la parte della giovane Amanda Clarke in Revenge a regalarle la fama. Nei panni di Ariel in Code Black, ha affrontato il genere horror comico con The Babysitter e col suo sequel La babysitter - Killer Queen, conquistando pubblico e critica col ruolo di Melanie. Nel 2019 ha recitato in Doctor Sleep nei panni di Snakebite Andi e poi nel franchise Ghostbusters: Frozen Empire nel 2024. Più recentemente ha interpretato Audrey Hope nella serie Gossip Girl su HBO Max.