Brigitte Bardot, la diva ribelle e le sue frasi più controverse

Brigitte Bardot non è stata solo un’attrice: è stata un’icona che ha rivoluzionato il costume europeo. Negli anni ’50 e ’60 ha incarnato la sensualità libera, diventando il volto di una generazione che voleva scrollarsi di dosso le regole rigide del passato. Con film come “Et Dieu… créa la femme” ha conquistato Hollywood e il mondo, ma dietro l’immagine patinata si nascondeva una donna complessa, fragile e ribelle. Bardot ha vissuto senza filtri, tra passioni e contraddizioni, e non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava, anche quando le sue parole hanno scatenato polemiche feroci. A 91 anni, la sua scomparsa riporta alla luce un’eredità fatta di cinema, battaglie animaliste e dichiarazioni che hanno segnato la storia.



