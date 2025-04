Emily in Paris 5, a maggio le riprese a Roma con Lily Collins

Darren Star, creatore della serie, ha anticipato: “Emily sarà presente a Roma. Questo non significa che non sarà a Parigi". I nuovi episodi usciranno nel 2025

emily in paris 5, i primi dettagli

Darren Star, creatore della serie, ha dichiarato: “Siamo entusiasti per l’incredibile risposta per questa stagione di Emily in Paris e felici di tornare per un quinta per continuare le avventure di Emily a Roma e a Parigi!”. Lily Collins vestirà nuovamente i panni della protagonista, mentre Eugenio Franceschini tornerà nel ruolo di Marcello.

A maggio la produzione darà il via alle riprese a Roma per poi spostarsi a Parigi a inizio estate. Darren Star ha aggiunto: “Emily sarà presente a Roma. Questo non significa che non sarà a Parigi, ma avrà una presenza a Roma”. I nuovi episodi saranno distribuiti nel 2025, massimo riserbo per quanto riguarda l'esatta data di uscita sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).