Ogni Maledetto Fantacalcio, l’annuncio del film comedy su Netflix

La piattaforma di streaming Netflix lancia una commedia dal retrogusto sportivo ricca di risate, misteri e ossessioni calcistiche: Ogni Maledetto Fantacalcio, il film comedy di 90 minuti (incluso recupero) diretto da Alessio Maria Federici e prodotto da QMI.

Si tratta di una pellicola dedicata a tutti i fantallenatori, con un cast ricchissimo che vede schierati in campo (scusate: sul set!) Giacomo Ferrara, Silvia D'Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, con la partecipazione di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti.

È in arrivo dal 27 agosto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il titolo lascia pochi dubbi: il nuovo film diretto da Alessio Maria Federici è un chiaro omaggio ironico al celebre Ogni maledetta domenica, con protagonista Al Pacino. Ma qui, al centro dell’azione non c’è il football americano, bensì il Fantacalcio, il gioco che ha trasformato milioni di appassionati in allenatori virtuali e ora ispira una commedia brillante e surreale, capace di fondere ironia, suspense e passione sportiva.

Si tratta dunque di una satira sul culto del Fantacalcio, presentandosi come una commedia dal ritmo serrato, pensata per tutti coloro che vivono il Fantacalcio con spirito agonistico, eccessi tragicomici e un pizzico di follia.

Il film dura novanta minuti (non a caso) e si propone di raccontare un universo che, pur essendo virtuale, genera tensioni reali, legami profondi e scontri memorabili. Il tono è leggero ma mai superficiale, e attraverso una storia a metà tra giallo e parodia, si fa beffe dei tic e delle manie di chi vive ogni giornata di campionato come fosse una finale di Champions.



