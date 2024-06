Matrimonio Diletta Leotta, i look degli invitati. FOTO

1/13 Immagine tratta dal profilo Instagram di Diletta Leotta

Bellissimi ed emozionati. Diletta Leotta e Loris Karius hanno detto “Sì, lo voglio” a Vulcano, sabato 22 giugno 2024, data segnata in agenda da molte star del panorama nazionale, presenti su una guest list di 160 invitati. La presentatrice della tv ha scelto creazioni disegnate per lei da Atelier Emé. Il white dress per lo scambio delle promesse è in merletto, effetto nude, con le maniche lunghe, il collo alto, la gonna ampia, il bustier che sottolinea il punto vita. Sul velo un ricamo: “All I Ever Wanted”. Lui in smoking con la giacca candida. Una favola

Il profilo Instagram di Diletta Leotta e Loris Karius