Matrimonio Diletta Leotta, i tre abiti da sposa Atelier Emè indossati

1/14 Courtesy del brand

Diletta Leotta è stata la protagonista di un matrimonio da favola che si è svolto a Vulcano, perla dell'arcipelago delle Eolie. Per le nozze evento, fissate per il 22 giugno, la presentatrice televisiva ha scelto Atelier Emé che ha disegnato e confezionato per lei una serie di custom dress che riflettono il suo spirito romantico e sognante e la sua passione per un guardaroba femminile, nel quale non manca mai un pizzico di sensualità. Eccola in una posa in studio col dress in pizzo e il volto coperto dal velo

Diletta Leotta e Loris Karius sposi, al matrimonio anche Elodie e Chiara Ferragni