Matrimonio Francesca Ferragni, i look della sposa e delle damigelle

10/10 Photo David Bastianoni

In questa foto la sposa posa con le due sorelle, anche loro protagoniste di un cambio d'abito per la cena e per la festa. Chiara e Valentina Ferragni hanno indossato dei party dress Atelier Emé confezionati in base alle loro idee di stile. Chiara, in nero e argento, era strepitosa in un dress monospalla in crepe stretch con intarsi in rete di strass sulla manica e sul fianco. Valentina, in blu violetto, ha optato per incroci e drappeggi di un abito con cristalli e paillettes ton sur ton