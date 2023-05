Chiara Ferragni, le prove da damigella per il matrimonio della sorella

Le tre sorelle, in posa su Instagram con delle vestaglie color champagne, non hanno dato alcuna anticipazione sui loro outfit nuziali. La sorella minore dell'imprenditrice andrà all'altare il prossimo 9 settembre Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Cresce l'emozione per le nozze di Francesca Ferragni programmate tra quattro mesi, più precisamente, il 9 settembre. In vista dell'evento, Chiara, Valentina e la futura sposa si sono riunite nello showroom di Atelier Emé a Milano per la prova finale dei loro abiti per il grande evento.

Chiara e Valentina Ferragni avranno un ruolo speciale perché saranno entrambe le damigelle della sposa. Nei post e nei video pubblicati nelle Stories le due imprenditrici sono apparse a dir poco euforiche.



Le foto delle tre sorelle in atelier Anche se al matrimonio manca ancora qualche mese in casa Ferragni la gioia è già incontenibile con Chiara e Valentina pronte a fare il tifo e a sostenere Francesca, la secondogenita di famiglia, per uno dei giorni più importanti della sua vita.

Le Ferragni sisters sono più unite che mai e sono determinate a non svelare nulla a proposito degli abiti - che definiscono bellissimi - di cui si conosce già il brand. La scelta delle sorelle italiane più note dei social è ricaduta su Atelier Emé le cui creazioni sono state indossate già diverse volte da Valentina Ferragni. Anche Francesca e la madre delle tre ragazze, Marina di Guardo, avevano sfoggiato abiti da sera del brand Made in Italy in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo a cui hanno preso parte in qualità di spettatrici con posti in prima fila.

approfondimento The Ferragnez 2, trailer e data di uscita della serie tv

FOTOGALLERY @Ufficio Stampa | @IPA | @IPA Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Matrimoni 2023, gli abiti da sposa da copiare alle celebrity. FOTO La cantautrice romagnola col suo blazer ha dato uno spunto alle bride to be nella ricerca dell'abito per il giorno più bello ma sono tante le idee da rubare alle spose famose, specie a quelle che hanno detto “Sì, lo voglio” nelle ultime stagioni che hanno fatto tutte scelte contemporanee e romantiche, in linea con i più recenti bridal trend a cura di Vittoria Romagnuolo Con le sue nozze in Emilia Romagna, Laura Pausini ha dato ufficialmente il via alla wedding season 2023, una stagione che ha già fornito spunti alle future spose in cerca di ispirazioni per l'abito bianco. La cantante di Solarolo ha optato per un abito a sirena, dalle linee minimal cui ha aggiunto un blazer con revers a scialle. Lo stile è rétro (vedi gli accessori: i guanti in pizzo, i gioielli in perle, il bouquet piccolo) ma anche contemporaneo, grazie al tocco maschile della giacca Il 12 marzo in Giordania si è svolto il matrimonio reale tra Iman bint Abdullah II, una delle figlie di Re Abdullah II e la Regina Rania, e il venezuelano Jameel Alexander Thermiotis. La principessa giordana ha scelto Dior e il senso dello stile di Maria Grazia Chiuri per il suo abito bianco panna con la gonna fluida e inserti di pizzo per la scollatura (di fatto, un'illusione) e le maniche lunghe. Il velo, delicatamente ricamato sui bordi, è stato fissato sul capo con una tiara di diamanti Tra le spose di questo inizio di primavera c'è anche Lady Amelia Spencer, modella, socialite, nonché nipote di Lady Diana. La trentenne ha sposato il fidanzato Greg Mallet a Cape Town, in Sud Africa, e il suo abito, realizzato per lei da Atelier Versace è un modello a sirena in pizzo rebrodé interamente ricamato con motivo floreale. L'abito, che è arricchito con cristalli, ha il velo lungo, lo strascico, la scollatura sulla schiena e le spalle strutturate. La sposa ha riservato il racconto delle sue nozze ad Hello!

Le nozze di Francesca a settembre a Piacenza Chiara Ferragni in un video girato per i suoi follower ha sottolineato che per lei quella documentata su Instagram è la prima prova dell'abito da damigella. A settembre, dunque, sarà il suo turno: toccherà alla trentaseienne, questa volta, scortare la sorella minore all'altare a cinque anni dalle sue nozze quando fu Francesca (insieme a Valentina) a farle da damigella d'onore.

Anche Francesca Ferragni, come Chiara nel 2018, ha scelto di sposarsi nei primi giorni di settembre ed è già noto che la cerimonia e il party nuziale avverranno in provincia di Piacenza, al Castello dei Conti Zanardi Landi.

Sarà un matrimonio romantico con atmosfere da favola e la sposa, che lo scorso giugno è diventata mamma del suo primo figlio, Edoardo, ha già scelto il suo abito, anche questo firmato Atelier Emé, brand del wedding dress di molte altre donne del mondo dello spettacolo nonché degli abiti da damigella di Ludovica ed Eleonora Valli per il matrimonio della sorella Beatrice con Marco Fantini avvenuto la scorsa stagione.

Francesca Ferragni sarà quindi la seconda delle tre sorelle ad andare all'altare coronando il suo sogno d'amore con lo storico fidanzato, Riccardo Nicoletti. I due, in coppia da moltissimo tempo, sono, naturalmente, volti noti ai follower di Chiara e Fedez e sono comparsi insieme anche negli episodi dello show The Ferragnez, la serie reality distribuita da Prime Video la cui seconda stagione debutterà a breve in streaming (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip