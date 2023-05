Chiara Ferragni, la festa di compleanno sul Lago di Como per i 36 anni

La festa di compleanno con gli amici all'aperto

Chiara Ferragni è grata per l'affetto delle persone che hanno festeggiato con lei sul Lago di Como i suoi trentasei anni e nel post su Instagram, nelle foto in cui sorride insieme a Fedez e ai suoi due bambini accanto a una torta gigante a forma di piramide, si è detta circondata dall'amore.

Nessun viaggio all'estero e nessun regalo stravagante. Per celebrare i suoi trentasei anni l'imprenditrice ha scelto di stare insieme a tutte le persone che per lei contano davvero invitandole a trascorrere una giornata in uno scenario incantevole e che lei ama molto.

La festa di compleanno si è svolta al Grand Hotel Tramezzo, una location esclusiva con una vista mozzafiato che ha reso ancora più magica una giornata speciale. La founder di Chiara Ferragni Brand è stata più che felice di trascorrere la giornata all'aria aperta insieme ai suoi bambini, protagonisti di tutte le foto dell'evento.

Col pranzo in terrazza vista lago e il pomeriggio trascorso sul prato sotto gli ombrelloni colorati della struttura, la festa è stata una celebrazione dello stile italiano. Made in Italy anche il look della festeggiata che ha accordato la sua preferenza a Missoni, il cui stile è evidente nel completo cardigan e minigonna in maglia leggera scelto per l'occasione, un outfit bianco e azzurro che anticipa l'estate. In mise estiva anche gli invitati, tra cui spiccano le sorelle Ferragni, le amiche di sempre, Chiara Biasi e Veronica Ferraro, più Fabio Maria D'amato e Manuel Mameli, figure professionali importantissime per l'imprenditrice, considerati ormai dei membri aggiunti alla sua grande famiglia.