Chiara Ferragni mostra la sua nuova casa FOTO

La dimora, un appartamento milanese a cui mancano ancora gli ultimi ritocchi, è quasi ultimata come provano le foto che la star dei social ha pubblicato su Instagram. Con l'imprenditrice, nell'ultima visita alla casa, la sorella Valentina Ferragni, sempre al fianco della trentacinquenne anche per questa nuova avventura.



Le foto della nuova casa (quasi ultimata) Tra i primi appuntamenti milanesi di Chiara Ferragni, dopo un fine settimana trascorso nella Capitale con tutta la famiglia, c'è un sopralluogo nella nuova casa, sempre più vicina a quello che sarà il suo aspetto definitivo. A diversi mesi dall'ultima visita della quale erano stati diffusi video e foto online, Chiara Ferragni torna nell'abitazione con gli architetti che stanno seguendo il progetto e, smartphone alla mano, documenta i progressi dei lavori ormai agli sgoccioli.

In posa al centro di quella che, si immagina, sarà una ampia zona living, Ferragni fantastica insieme ai suoi follower sulla sua nuova vita nel nuovo appartamento che si sviluppa su due piani, in cima a una delle Residenze Libeskind II, nella parte sud di CityLife. I Ferragnez cambiano casa ma non cambiano quartiere, continuando a preferire lo scenario urbano a una vita lontano dalla metropoli. Niente villa con giardini e alberi, l'opzione più gettonata tra i follower dell'imprenditrice che continuano a commentare nei post la scelta, sua e della sua famiglia, di trasferirsi a poca distanza dall'appartamento dove hanno vissuto per anni. Chiara Ferragni e Fedez hanno già chiarito in varie occasioni di non voler cambiare le abitudini dei loro bambini, Leone e Vittoria, che frequentano la scuola a Milano e che hanno molti amici in città. Ragioni familiari a parte, sono molti i motivi per cui l'imprenditrice e il cantante hanno optato per il superattico in quella che è nota come ex zona Fiera, tra questi, la possibilità di decidere la divisione degli spazi e molti dettagli di una residenza finalmente di proprietà.

I dettagli della nuova dimora di lusso Nella diretta in cui annunciavano il trasferimento, Chiara Ferragni e Fedez avevano raccontato ai loro follower i desideri che li avevano spinti a cambiare casa includendo alcuni dettagli legati all'acquisto della futura residenza. La coppia, spiegando di aver deciso di cambiare casa dopo la nascita di Vittoria, aveva specificato di aver sempre vissuto in affitto e che l'acquisto del nuovo appartamento rappresentava, in qualche modo, l'inizio di una nuova stagione per l'intera famiglia.

La casa, così come quella occupata attualmente, sorge su due livelli e, oltre ad essere più spaziosa, presenta dei dettagli architettonici raffinati e contemporanei.

Nelle foto pubblicate da Chiara Ferragni si vede chiaramente una scala a chiocciola che, plausibilmente, collega i due piani, un camino e molte finestre, già evidenti nel primo tour fotografico pubblicato dall'imprenditrice la scorsa estate. Già in quell'occasione, quando c'era poco più della struttura dell'abitazione, si capiva che il nuovo appartamento sarebbe stato molto luminoso e caratterizzato da open space, in linea col gusto abitativo delle progettazioni più recenti.

Ferragni è entusiasta della nuova casa e ha ammesso in più occasioni di essere eccitata dall'idea di doverla arredare dal momento che l'interior design è una delle sue grandi passioni.

Nelle nuove foto, oltre agli scorci con le mura e i pavimenti ancora da rifinire, spunta anche una veduta panoramica che conferma il fatto che la nuova casa dei Ferragnez sorge a un piano leggermente più basso di quella attuale. Gli edifici costruiti nell'esclusivo quartiere di Milano, a differenza di quelle del lato Est di CityLife dove vive adesso Chiara Ferragni col marito e i figli, sono più basse, una linea guida adottata da chi ha progettato il quartiere che tiene conto dell'altezza delle fabbricazioni già esistenti. Anche questa casa è dotata di un ampio terrazzo ma, a differenza della precedente, la famiglia avrà ora a disposizione una palestra, una piscina e un giardino, da condividere con gli altri condomini.

Inizialmente previsto per questa primavera, il trasferimento della famiglia Ferragni è stato posticipato a fine estate, probabilmente tra agosto e settembre. Nei prossimi post, chissà, potrebbero iniziare a comparire degli scatoloni.

