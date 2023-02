Chiara Ferragni, arriva la conferma social della pace con Fedez

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La mano tatuata di Fedez, stretta in quella di Chiara Ferragni e con la fede in bella vista, ha spazzato via le voci sulla presunta crisi della coppia che dalla fine del Festival di Sanremo hanno allarmato i fans. L’immagine, pubblicata dall’imprenditrice digitale in una story Instagram, ha quindi riportato il sereno nella storia d’amore dei Ferragnez, messo ultimamente in dubbio dai gossip secondo i quali il rapper, che durante la kermesse musicale ha baciato Rosa Chemical e ha attaccato in un controverso freestyle il viceministro Bignami e la ministra Roccella, sarebbe stato colpevole di aver rubato la scena alla moglie, co-conduttrice della kermesse musicale al fianco di Amadeus, e sarebbe stato quindi estromesso dalle apparizioni social sul profilo dell’influencer. Secondo le indiscrezioni, Fedez sarebbe stato costretto a dormire sul divano dell’attico di City Life e avrebbe chiesto, senza successo, ospitalità agli amici. Apparso agitato e affetto da una lieve balbuzie in alcuni contenuti social postati per presentare il nuovo podcast Wolf, il rapper può ora contare con certezza sul sostegno della moglie, con la quale è stato anche immortalato a cena il 23 febbraio dal giornalista Alberto Dandolo.