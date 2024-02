Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Cosa sappiamo dai social

L'indiscrezione arriva da Dagospia: il rapper sarebbe andato via da casa la scorsa domenica, per non tornare più. Qualche indizio può essere colto dai loro profili social

Le immagini di San Valentino, con tanto di rose rosse e cena romantica, avevano fatto ben sperare i fan della coppia. Sembrava che, tra i Ferragnez, fosse tornato il sereno. Oggi le indiscrezioni di Dagospia, secondo cui, dopo la breve fuga a Miami con la sua storica assistente, Fedez avrebbe fatto le valigie. Le voci di crisi, del resto, circolano da mesi. Si è parlato di un rapporto traballante già dopo Sanremo 2023, della crisi superata, della volontà di Chiara di stare accanto al marito in un momento in cui la sua salute scricchiolava. Fino al "caso Balocco", con l'influencer messa sulle prime pagine della cronaca, con gli attacchi social, i loro affari scandagliati al microscopio. Secondo Dagospia, Fedez si sarebbe mostrato meno generoso nei confronti della moglie, che l'aveva perdonato post-Sanremo, rinfacciandole il peso dei suoi guai giudiziari anche sulle sue imprese.

Sarebbe finita tra Fedez e Chiara Ferragni . O, almeno, è questo che sostiene Dagospia . Secondo il popolare sito di gossip, la coppia non avrebbe retto il colpo delle vicende giudiziarie in cui l'influencer si è trovata coinvolta.

Gli indizi social

Qualche indizio può essere colto dai profili social della coppia, anche se di direzioni diverse. Qualche giorno fa Chiara ha cambiato l'immagine del profilo, mettendone una che la ritrae con i figli. Poi la foto della mano senza fede e anello di fidanzamento, a cui però è seguita una storia recente in cui gli anelli sono tornati visibili. Ciò che è certo, è che i due hanno trascorso San Valentino a cena, da soli, in una location romantica. Poi, la partenza di Fedez per Miami. E, mercoledì 21 febbraio, le storie che il rapper ha girato per promuovere la nuova puntata di Muschio Selvaggio. Storie che non sono ambientate a Citylife, nel nuovo attico che condivide(va?) con la moglie, ma in una casa diversa.