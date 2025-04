Avengers: Doomsday, incontro tra Ciclope di Marsden e veterano del MCU

Gli X-Men tornano in scena, e le foto dal set di Avengers: Doomsday sembrano svelare grandi sorprese. Le riprese del tanto atteso nuovo film sono ufficialmente in corso nel Regno Unito e, come spesso accade in questi casi, dopo poco le prime immagini dal set hanno iniziato a circolare. Questi scatti rubati non solo confermano il coinvolgimento di alcune delle star storiche del Marvel Cinematic Universe, ma rivelano anche un ritorno inaspettato

Quello che sembra emergere, infatti, è un crossover in cui gli X-Men si uniscono agli Avengers. Le immagini mostrerebbero che personaggi iconici del mondo mutante stanno tornando. “James Marsden e Benedict Wong avvistati insieme su quello che sembra essere il set di Avengers: Doomsday! Wong sta cercando di reclutare Cyclops negli Avengers per combattere Doom?”: così recita una delle didascalie comparse online accanto a una foto che ritrae i due attori sul set, entrambi in abiti civili, lontani dai loro costumi da battaglia.

Alcune foto dal set del film Avengers: Doomsday sembrano svelare grandi sorprese. Le riprese del tanto atteso nuovo film sono ufficialmente in corso nel Regno Unito e, come spesso accade in questi casi, dopo poco le prime immagini dal set hanno iniziato a circolare. Questi scatti rubati non solo confermerebbero il coinvolgimento di alcune delle star storiche del Marvel Cinematic Universe, ma rivelano anche un ritorno inaspettato: quello di diversi interpreti del franchise originale degli X-Men, che sono pronti a fare il loro ingresso ufficiale nella continuità narrativa dell’MCU.

Pochi giorni dopo la prima foto, un'altra immagine ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico. In questa, Marsden appare accanto a Ian McKellen, l’intramontabile volto di Erik Lensherr/Magneto. Ancora una volta, gli abiti sono casual per Cyclops, ma stavolta porta occhiali che ricordano quelli della trilogia originale. McKellen, invece, indossa un elegante completo nero con mantello viola, fedele allo stile drammatico del suo personaggio, ma manca un elemento fondamentale: l’iconico elmo che Magneto utilizza per proteggersi dai poteri mentali del Professor X.

La storia ci insegna che X-Men e Confraternita possono trovare un terreno comune, come dimostrato in X2, dove un’alleanza temporanea ha unito i due gruppi per un bene superiore. Potremmo trovarci di fronte a una dinamica simile, ma amplificata dall’elemento del multiverso che ormai domina la narrazione dell’MCU.

Se da un lato queste immagini non rivelano dettagli precisi sulla trama, dall’altro offrono una chiara indicazione del tono epico che il film potrebbe assumere. Il ritorno di Scott Summers in compagnia di Wong lascia intuire un possibile tentativo di alleanza tra i mutanti e gli Avengers per fronteggiare un nemico comune, che sembra essere proprio Doctor Doom” Tuttavia, la contemporanea presenza di Magneto potrebbe invece indicare uno scenario di tensione o addirittura conflitto tra le due fazioni.

Un elemento chiave sarà probabilmente l’introduzione del Battleworld, un mondo composto da frammenti di universi collassati, dove eroi e villain si trovano costretti a convivere in una guerra perpetua. Questo scenario potrebbe ospitare l’universo originale degli X-Men, offrendo così una via narrativa per integrarli senza alterare retroattivamente le linee temporali del MCU.

Il valore del ritorno: nostalgia e coerenza al servizio della storia

Ripescare gli interpreti storici degli X-Men non è solo un’operazione nostalgica. È un’occasione narrativa che sfrutta le possibilità del multiverso per valorizzare volti amati dal pubblico, inserendoli in un contesto più ampio e coerente. Attori come Marsden e McKellen non tornano solo per accontentare i fan, ma per arricchire la trama con personaggi già consolidati.

Come già accaduto in Spider-Man: No Way Home, dove Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno ripreso i loro ruoli in maniera organica, anche qui il richiamo al passato non è fine a sé stesso. È una dichiarazione d’intenti: la Marvel vuole chiudere in grande, unendo le sue linee narrative storiche in un unico, grandioso universo condiviso.



Di seguito potete trovare le immagini che arrivano dal set del film Avengers: Doomsday e che sembrano svelare grandi sorprese.