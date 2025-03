Sydney Sweeney in compagnia di Glen Powell dopo le nozze annullate

Sydney Sweeney è tornata a popolare le pagine di cronache rosa con la sua vita sentimentale . Alle voci della fine della sua storia d'amore di lunga data con Jonathan Davino , si sono aggiunte nuove chiacchiere legate a Glen Powell con cui l'attrice è stata avvistata recentemente a Dallas . Powell è uno degli scapoli più ambiti di Hollywood e Sweeney è ormai data per single da molti. Cosa sta succedendo realmente? La stampa d'Oltreoceano ha fornito qualche risposta che deluderà i fan della coppia di protagonisti di Tutti tranne te , la commedia romantica del 2023 in cui Sweeney e Powell finivano per innamorarsi l'uno dell'altra. Solo sullo schermo, certo.

Reunion a Dallas per un lieto evento

La coppia di Tutti trane te insieme nella vita vera? Un sogno per i tanti fan della commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell, film che è diventato un fenomeno sui social tra il 2023 e il 2024, la stagione in cui è uscito nelle sale.

I due attori, che all'epoca fecero trepidare il pubblico con i loro scatti virali fuori dal set (in realtà erano parte del tour promozionale della pellicola) sono tornati a farsi vedere in pubblico a Dallas, in Texas, nei giorni scorsi.

L'avvistamento, segnalato dalla stampa a stelle e strisce, ha alimentato le speranze dei fan che vorrebbero i due divi protagonisti di una storia d'amore anche nella vita vera.

In realtà, come afferma TMZ, Sweeney è andata a Dallas per le imminenti nozze della sorella di Glen Powell, Leslie. L'attrice è molto legata alla famiglia dell'attore di Top Gun: Maverick e figura nella lista degli invitati al matrimonio.