Moda: Sydney Sweeney, l'evoluzione di stile dell'attrice di Euphoria

PUREZZA – In Immaculate Sydney Sweeney interpreta Cecilia, una giovane suora molto devota che si ritrova al centro di una spirale di terrore e follia. L'attrice ha studiato con la sua stylist, Molly Dickson, una serie di look che raccontano qualcosa del suo personaggio. L'abito bianco esalta la natura ultra femminile dell'attrice che in Texas, per la première mondiale del film, ha osato con la scollatura ampia, lo spacco e un paio di stivali collant in pizzo. Il look è stato realizzato per lei da Richard Quinn