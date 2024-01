All'horror psicologico a sfondo religioso, interpretato e co-prodotto dall'attrice di “Euphoria”, hanno lavorato anche la sua co-star di “The White Lotus” Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Giorgio Colangeli e Dora Romano. Le riprese al Convento di San Bonaventura, a Monterano, nel Lazio

A un anno dalla comparsa online delle immagini di Sydney Sweeney sul set italiano di Immaculate, il primo trailer dell'horror psicologico con la star di Euphoria prova a chiarire il senso di quegli scatti che mostravano l'attrice coperta da un lenzuolo macchiato di sangue.

La storia a sfondo religioso comincia a delinearsi nella prima clip red banded diffusa da Neon. Nel trailer, la cui visione è sconsigliata ad un pubblico non adulto e facilmente impressionabile, mette al centro l'incubo della protagonista che, entrata in un antico convento in Italia, scoprirà che non sarà facile uscirne.

Immaculate: la trama a sfondo religioso Gli occhi azzurri di Sydney Sweeney, la giovane attrice americana apprezzata dal pubblico globale per Euphoria, The White Lotus e la rom-com Tutti tranne te, approdata nelle sale il 25 gennaio, si spalancano per il terrore in Immaculate, film horror che promette di rivelare un lato inedito della ventiseienne che si sta rivelando più versatile che mai (presto sarà anche nel cinecomic Madame Web).

Sweeney, nella pellicola diretta da Michael Mohan (che già l'aveva scelta per il thriller The Voyeurs) è Cecilia, una suora molto devota che viene trasferita in un convento di campagna in Italia, location suggestiva del suo calvario.

In un crescendo di situazioni spaventose, la giovane scopre di essere incinta, evento che finisce per minare ogni sua certezza sulla realtà, per lei sempre più misteriosa e sconvolgente. Tra lo stupore delle religiose, Cecilia dovrà salvare sé stessa, la sua vita e la sua anima in quella che si tramuta in una spirale di follia che terrà lo spettatore inchiodato alla sedia. vedi anche Tutti tranne te, la première della rom-com con Sydney Sweeney

Il cast e le location italiane dell'horror Nel trailer diffuso da Neon, compagnia che ha nel suo catalogo il successo Parasite e che recentemente ha distribuito Ferrari, Perfect Days e Anatomia di una caduta (questi ultimi due, lanciatissimi nella stagione dei premi 2024), tra una scena che toglie il respiro e l'altra e vari jump scares, si vedono anche Benedetta Porcaroli, abbigliata con la tonaca e Álvaro Morte, reso celebre da La casa di carta, che indossa il collarino da prete.

Ci sarà spazio, nelle prossime clip, anche per Simona Tabasco, l'attrice partenopea conosciuta a Hollywood per The White Lotus (che le è valsa una candidatura ai recenti Emmy Awards), anche lei con un ruolo nella produzione.

La frangia di interpreti italiani del cast conta anche Giorgio Colangeli, attore di larga esperienza al cinema e in tv, e Dora Romano, vista in tv di recente ne L'amica geniale e Bang Bang Baby e nell'ultimo film di Paolo Sorrentino.

Il set di Immaculate è stato allestito nel borgo di Monterano, a poco più di un'ora di distanza da Roma. Le riprese sono state effettuate nel Convento di San Bonaventura che è immerso in un paesaggio particolarmente suggestivo, perfetto per quest'opera ammantata di atmosfere d'epoca e misteriose.

Negli Usa il titolo è atteso per il 22 marzo. Non si hanno ancora date o notizie per quanto riguarda la distribuzione italiana.

