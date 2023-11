Madame Web, il trailer del nuovo film con Dakota Johnson. VIDEO

Arriva una nuova cinecomic al femminile

Il 2024 vedrà presto l'arrivo sul grande schermo di una nuova e invincibile supereroina. Si tratta di Madame Web, personaggio dei fumetti di Marvel Comics e appartenente all’universo narrativo di Spider-Man targato Sony. Protagonista di questo nuovo capitolo sarà Dakota Johnson nei panni della protagonista. La regia del film è stata affidata a SJ Clarkson, che ha già diretto in passato “Jessica Jones” e “The Defenders” della Marvel. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista insieme Claire Parker ed è basato sulla storia originale di Kerem Sanga. Il film, che verrà distribuito dalla stessa Sony a inizio 2024, a febbraio in Nord America e in data da definire in Italia. Si tratta del quarto film dell'universo di spin-off di Spider-Man, a cui ne seguiranno altri due: Kraven the Hunter e Venom 3.