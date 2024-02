Berlinale 2024, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

2/12 ©IPA/Fotogramma

In bianco (e con sandali neri, come quelli visti in passerella) anche Kristen Stewart che alla première di Sterben (Dying) ha insossato Chanel, come d'abitudine. Il look della collezione Couture 2024 è composto da giacca corta in tweed, leggings e con una gonna leggerissima. Bellissimo il beauty look con sguardo bordato e acconciatura wet

Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Spring/Summer 2024