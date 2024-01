Alta Moda, la sfilata di Chanel a Parigi Spring/Summer 2024. FOTO

La collezione Haute Couture per la prossima primavera estate di Virginie Viard è una riflessione sul tempo e sulla bellezza espressa per mezzo di creazioni delicate che raccontano una femminilità morbida e soffice come il tulle, materiale d'elezione della stilista per la bella stagione. Gli anni Ottanta, con i loro volumi arrotondati, sono la decade di riferimento. In passerella Margaret Qualley, brand ambassador della Maison con la doppia C



A cura di Vittoria Romagnuolo