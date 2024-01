Un altro look e un'altra super diva catturano l'attenzione dei flash prima della sfilata. Impossibile non notare Jennifer Lopez tra gli ospiti, sebbene semi nascosta da una montatura dorata dal design originalissimo. La star della musica posa coi leggings aderenti e un soprabito bianco ultra voluminoso. L'hairstile è wet, con i capelli corti sopra le spalle

Jennifer Lopez, il trailer del docufilm This Is Me... Now: A Love Story. VIDEO