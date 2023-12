13/23 ©Getty

Se il freddo non è pungente, in inverno vale la pena puntare su una giacca in panno, calda e chic come prova questo look per una prima indossato da Greta Gerwig, la regista di Barbie, che ha sempre uno stile elegante invidiabile

Greta Gerwig sarà presidente della giuria del Festival di Cannes 2024