Chiara Ferragni in felpa di ciniglia riporta in auge gli anni Duemila

Quella dei Millennials, i nati dopo il 1980 e prima della fine degli anni Novanta, è probabilmente la generazione che più di ogni altra è affetta dalla nostalgia per i tempi passati, più specificamente, per gli anni della propria adolescenza, caratterizzata da spensieratezza, assenza di grossi eventi storici problematici e da un'estetica ben definita che si è tradotta in mode irresistibili. Gli anni a cavallo tra la fine del Novecento e l'inizio del Duemila sono l'ultimo riferimento di Chiara Ferragni che si è fatta fotografare in giro per Milano con un look composto da felpa in ciniglia col cappuccio e la zip, gonna a pieghe e sandali indossati coi calzini di spugna che ha sollevato l'attenzione dei suoi follower. Nulla è casuale in questo ritorno al passato, neppure il telefonino cellulare con lo sportellino che è funzionale al pezzo chiave del look: una borsa Prada dal design del 2002.

Il look coordinato alla borsa Prada d'inizio Duemila approfondimento La sfilata di Prada alla Milano Fashion Week. FOTO Chiara Ferragni può ben dire di conoscere lo stile Y2K, se non altro perché lei, classe 1997, per le felpe corte con l'addome scoperto e le gonne a vita bassa ci è certamente passata, come praticamente tutte le sue coetanee. L'imprenditrice, che su Instagram reclamizza la Prada Moon Bag, una rivisitazione del modello iconico di borsa a spalla che ha debuttato sul mercato poco più di venti anni fa e che oggi viene riproposto dalla casa di moda milanese in varie tonalità, ha la scaltrezza di contestualizzare l'accessorio nel look tipico della sua adolescenza. In barba ai follower che le ricordano che ormai non è più una teenager, la trentacinquenne sfoggia con orgoglio un outfit che, a essere onesti, le dona eccome e che è oltretutto in linea con la palette cromatica indossata abitualmente per i look di giorno. Alla gonna grigio antracite (con cintura) l'imprenditrice ha abbinato una felpa lilla col cappuccio di ciniglia dall'attitudine sportiva e la borsa in pelle Millennial Pink, colore che caratterizza molte creazioni del suo brand. Anche gli occhiali avvolgenti e i loghi che campeggiano sui capi e sulle mules col tacco ricordano il gusto per l'abbigliamento con le griffe in evidenza, di nuovo tornato sulle passerelle di tutto il mondo. Divide, nei commenti, la scelta di indossare i sandali col calzino, un vezzo che, però, affonda le sue radici in un immaginario molto preciso.



Il fascino irresistibile dell'estetica dei Millennials GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Chiunque abbia tempo sufficiente per intrattenersi con le foto e i video che animano le pagine dei principali social network sarà consapevole della quantità di contenuti vintage offerti da pagine tematiche e non solo. Il passato, soprattutto il passato recente, è una fonte inesauribile di spunti e non è un caso se molti attribuiscono al mondo digitale il ritorno prepotente dello stile dei Duemila anche nella moda. Instagram e TikTok fanno a gara a disseppellire e riscoprire mode e tendenze che hanno caratterizzato l'adolescenza dei Millennials. I più interessati sembrano essere i nati dopo il 2000 che, per forza di cose, stanno assaporando adesso il fascino di star del pop come Britney Spears, o di protagoniste del cinema dell'epoca, da Lindsay Lohan a Sarah Michelle Gellar, alle quali oggi viene attribuito lo status di icone di una moda che non smette di sedurre.

Lo stile di Chiara Ferragni si rifà esattamente al mondo cinematografico di Ragazze a Beverly Hills (1995), Trent'anni in un secondo (2004), Cruel Intentions (1999), pellicole diventate di culto nel tempo che oggi hanno un loro posto nei cataloghi della tv on demand e in streaming a beneficio di un pubblico composto da vecchi e nuovi fan.