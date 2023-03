L’attrice ha pescato dal cassetto e pubblicato sui social uno scatto sul set della vecchia serie con l’attore di The Last of us

Anche i personaggi noti hanno capito che l’ironia ma, soprattutto, l’autoironia, sono la chiave per aver successo sui social, che sono ormai diventati parte integrante del pacchetto “star”. L’ha capito anche Sarah Michelle Gellar , che sfruttando una delle tendenze recenti dei social, ha cavalcato l’onda del tormentone, incontrando il supporto di milioni di fan, pronti a scatenarsi con like e commenti di apprezzamento nei confronti dell’ex protagonista della fortunatissima serie tv Buffy L’Ammazzavampiri. L’attrice ha pubblicato una foto insieme a Pedro Pascal , con il quale ha condiviso il set da giovane , che ora è la star della serie tv The Last of Us .

La foto di Sarah Michelle Gellar con Pedro Pascal

“Quando papà incontra la mamma”, scrive l’attrice sotto la foto con Pedro Pascal. Chi ha più di 20 anni e non appartiene, o non frequenta, la comunità Lgbtq probabilmente non ha capito il senso delle parole di Sarah Michelle Gellar, che ha comunque riscosso un enorme successo con quello scatto. La spiegazione di tanto clamore è semplice ed è radicata nell’ultimo trend social che imperversa in tutto il mondo. L’attore cileno, infatti, viene considerato dalla generazione social come “papà di internet”. Si tratta di un modo di dire che viene utilizzato quando un utente viene particolarmente apprezzato e stimato dal pubblico. La serie The Last of Us ha permesso a Pedro Pascal di ottenere questo riconoscimento dagli spettatori, che si identificano come suoi figli. Dal lato di Sarah Michelle Gellar, invece, da tempo la donna viene sostenuta e apprezzata dalla comunità Lgbtq, che la considera una “madre” per l’impegno e la costanza con la quale si batte per i diritti civili di tutto. Ed ecco spiegato il senso della foto, che ha saputo intercettare un pubblico trasversale e di cogliere l’hype sulla figura di Pedro Pascal senza fatica, pubblicando un vecchio scatto.