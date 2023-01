The Last of Us: chi è Pedro Pascal, l'attore che interpreta Joel

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

A pochi giorni dall’uscita di The Last of Us, adattamento televisivo del popolare videogioco uscito 10 anni fa, che ha ottenuto un successo strepitoso tra gli appassionati, il pubblico si interroga su come verrà strutturata la serie tv. La messa in onda del primo episodio è prevista il prossimo 15 gennaio sul canale statunitense HBO, con la fine prevista per il 12 marzo. In Italia la messa in onda è prevista dal 16 gennaio in lingua originale in simulcast con HBO alle 3 del mattino mentre la versione doppiata andrà in onda a partire dal 23 gennaio al 20 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW. C’è grande attenzione attorno agli attori della serie, e in particolare attorno a Pedro Pascal scelto per il ruolo di Joel, protagonista maschile di The Last of Us.