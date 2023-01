Se esiste un videogame che sembra perfetto per un adattamento in forma di film o serie quello è The Last of Us .I l titolo sviluppato da Naughty Dog nel 2013 ha da subito catturato tutti per la sua capacità di portare la narrazione videoludica su un livello che pochissime volte prima era stato toccato, riuscendo a far empatizzare realmente il giocatore con personaggi di cui si aveva in fretta a cuore la sorte. I creatori dei primi Crash Bandicoot e di Jak & Daxter hanno comunque mantenuto un ruolo di primo piano nella realizzazione di una serie che, comunque, ha tutte le carte in regola per risultare all’altezza del materiale originale.

Questa volta l’adattamento da un medium all’altro è stato più semplice di quanto accaduto in passato con altri videogame per un semplice motivo: The Last of Us ha già una trama coinvolgente che non è solo un mero pretesto per far andare avanti il videogiocatore. Joel ed Ellie sono due personaggi diversi in tutto (età, passato, modo di vedere le cose) ma riescono a costruire comunque un rapporto stretto, un legame in grado di farli sopravvivere in un mondo post-apocalittico e in completo disfacimento. La storia è ambientata vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna, inghiottita da un passato che la quattordicenne Ellie non può ricordare e che per Joel è doloroso riportare alla memoria. L’incontro tra i due protagonisti dovrebbe durare poco: lui si dovrebbe limitare a far uscire lei da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Solo che le cose non andranno secondo i piani, trasformando in fretta quel semplice compito in un viaggio straziante nello scheletro di ciò che è rimasto degli Stati Uniti. Uno Stato zombie in un mondo zombie, dove l’essere attaccato da dei simil-non morti è una possibilità da tenere seriamente in conto.

Un videogioco che ha fatto la storia

Il mondo di The Last of Us è vittima di una mutazione della natura che ha portato alla nascita di simil-zombie. I sopravvissuti spesso si trovano, come nel caso dei nostri protagonisti, a diventare eroi non tradizionali quasi per necessità. A interpretare Joel e Ellie sullo schermo troviamo due interpreti di livello come Pedro Pascal e Bella Ramsey. Quest’ultima, già celebre per aver ricoperto un ruolo in Game of Thrones (altra serie della famiglia HBO), è già ormai una stella in rampa di lancio nonostante non abbia neanche vent’anni. Ben più esperto il suo collega Pascal, visto anche lui ne Il Trono di Spade oltre che in film molto diversi come Se la strada potesse parlare e Wonder Woman 1984. Nel cast ci sono poi pure Gabriel Luna (True Detective) nei panni del fratello minore di Joel, l’ex soldato Tommy, e Anna Torv. L’attrice già vista in Fringe qui prende il fondamentale ruolo di Tess, contrabbandiera e collega del protagonista maschile.

Dietro le quinte la squadra scelta è altrettanto di livello, con Craig Mazin di Chernobyl che curerà il progetto assieme a Neil Druckmann (già produttore esecutivo e autore del videogioco originale e del suo seguito The Last of Us Parte 2). La HBO che ci ha regalato in passato prodotti come il già citato Game of Thrones, i Soprano, Six Feet Under, The Wire o The Leftovers unisce quindi le forze con una software house capace di fare la storia di Playstation e del medium videoludico tutto, creando franchise indimenticabili come Crash, Jak & Dexter, Uncharted e ovviamente The Last of Us. Quest’ultimo titolo si è dimostrato sin dalla sua uscita un successo incredibile. Un exploit praticamente istantaneo ma in grado pure di protrarsi nel tempo (come dimostra il recente remake di The Last of Us: Parte 1 per PS5). Le premesse sono ottime, il viaggio di noi spettatori al seguito di Joel ed Ellie è pronto a cominciare in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio 2023 (in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti).