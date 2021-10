The Last of Us, la prima foto di Pedro Pascal sul set

Dopo il rilascio della prima foto ufficiale, con Pascal e Bella Ramsey, di spalle, una nuova foto diffusa su Twitter rivela il look dell'attore impegnato sul set in Canada Condividi:

I set per le esterne sono fonte di spoiler, come ben sanno gli appassionati, alla ricerca di notizie ed indizi per conoscere in anteprima i dettagli delle produzioni delle prossime stagioni. La foto rubata sul set di “The Last of Us”, una produzione HBO basata sull'omonimo franchise videoludico, svela il look di uno dei suoi protagonisti: nello scatto si vede distintamente il costume di scena di Pedro Pascal, l'attore chiamato a vestire i panni di Joel.

Il look di Joel approfondimento The Last of Us, la serie adatterà il primo videogioco Sebbene il soggetto della foto indossi una mascherina, non è difficile riconoscere nello scatto Pedro Pascal, l'attore cileno naturalizzato statunitense che ha acquisito fama presso il grande pubblico per la sua partecipazione a tanti prodotti di successo tra cui “Il trono di spade”, “Narcos” e più recentemente “The Mandalorian”. Pascal, impegnato per le riprese di “The Last of Us”, è stato sorpreso durante una pausa sul set attualmente dislocato in Canada per uno scatto che ha fatto il giro della rete, condiviso soprattutto dai fan del franchise, che hanno riconosciuto l'attore nei panni di Joel. Pascal era già apparso nella prima foto ufficiale diffusa dalla produzione insieme a Bella Ramsey, anche lei protagonista della serie.

Lo scatto mostra i due interpreti di spalle, entrambi con lo zaino ma la posa non ha fatto che aumentare la curiosità degli appassionati che in rete si confrontano sulla parte della storia su cui si stanno concentrando le riprese. Secondo alcuni il Canada potrebbe essere la location scelta per girare le scene ambientate a Boston. Il set, già sotto osservazione da parte degli utenti da diverse settimane, potrebbe essere la zona di quarantena di Boston, un luogo ben noto ai gamer del gioco.



Il debutto previsto per il 2022 approfondimento Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO Mentre le riprese proseguono in Canada nella città di Alberta, si fa sempre più certa l'ipotesi di un debutto della serie su HBO nel 2022. Alcune informazioni sullo stato di lavorazione del titolo erano state condivise dal regista Kantemir Balagov, che lo scorso agosto aveva postato una foto sul suo profilo Instagram in cui confermava la fine delle riprese dell'episodio pilota.



